РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Школьный бульвар в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи благоустроят до конца текущего года, на реализацию проекта в муниципальном бюджете города предусмотрено 9 млн рублей, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым, замначальника управления благоустройства администрации округа Яной Преловской обсудил с активом микрорайона концепцию благоустройства школьного бульвара. Преловская отметила, что сегодня проводится первая встреча с жителями, которая позволит сформировать концепцию благоустройства бульвара и продолжить обсуждение проекта перед его реализацией. По словам Ефимова, есть несколько острых моментов, о которых говорят жители.

«Во-первых, это восстановление покрытия бульвара, отвод воды и восстановление ливневок. Также жители просят установить современные торшерные группы освещения и лавочки для отдыха, а также вблизи гимназии №2 для родителей, которые ожидают учащихся начальных классов», - подчеркнул Ефимов.

Он поблагодарил жителей и Яну Преловскую за открытое обсуждение благоустройства школьного бульвара и попросил местных депутатов широко проинформировать жителей, когда будет назначена вторая встреча по обсуждению проекта.

Ульяна Кондрякова добавила, что средства на реализацию проекта в размере 9 млн рублей предусмотрены в муниципальном бюджете этого года.