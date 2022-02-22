РИАМО - 22 фев. Движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы были временно увеличены в связи с проверкой состава.

Арбатско-Покровская линия — третья по официальной нумерации и самая протяженная линия Московского метрополитена. Проходит с северо-востока на северо-запад через центр города.

Ранее интервалы движения поездов временно увеличили на Большой кольцевой линии столичного метро для проверки инфраструктуры на технической ветке в депо.