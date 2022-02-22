РИАМО - 22 фев. Утром во вторник на столичных улицах и дорогах наблюдаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы наблюдаются на северо-востоке, западе, юге и юго-востоке МКАД, транспортом перегружены ТТК и Садовое кольцо.

В центре мегаполиса пробки образовались на Москворецкой набережной, улице Новый Арбат, Чистопрудном бульваре, Устьинской набережной, улице Серафимовича, Старомонетном переулке, улице Солянке и других.

Крупные затор отмечаются на Дмитровском шоссе, проспекте Мира, Рязанском проспекте, Ленинградском шоссе и других трассах.

К 11 часам ожидается снижение загруженности дорог до 6 баллов. К 15 часам прогнозируется снова 7 баллов.