РИАМО - 22 фев. Беженцев из ДНР и ЛНР, которые прибыли на поезде в подмосковную Апрелевку, развозят в пункты размещения на территории региона.

Всего на поезде прибыли свыше 900 человек, в том числе около 400 детей. На вокзале в Апрелевке Наро-Фоминского округа прибывших встретили главы подмосковных округов, медики, спасатели и волонтеры. Для развоза людей задействовали автобусы, беженцам раздают сухпайки с водой, фруктами, антисептиками и масками.

«Доехали хорошо, поезд хороший, люди хорошие, было питание. Все нормально», - рассказала женщина, которая приехала из Донецка с дочкой и двумя внуками.

Волонтеры также помогают беженцам переносить в автобусы сумки и детские коляски.

«Мы совсем выпали из повестки. Надеемся, что там (на Донбассе - ред.) все закончится и мы вернемся домой», - сказала пожилая женщина из Шахтерска, которая покинула родину с дочерью и тремя внуками.

Некоторые беженцы взяли с собой домашних животных.

«Вот уехала с детьми и собакой Аделиной. Я же не могу ее оставить там одну. Мы из Енакиева, у нас выстрелы хорошо слышны», - рассказала одна из беженок.

Прибывшие в Подмосковье беженцы пройдут тестирование на коронавирус. В случае получения положительного результата их госпитализируют. Размещение людей предусмотрено в детских оздоровительных лагерях. Жителей Донбасса обеспечат питанием, медпомощью, помощью психологов. Дети смогут ходить в школы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам муниципалитетов проявить заботу о беженцах. Глава региона отмечал, что для эвакуированных людей подготовили места размещения в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.