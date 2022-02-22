РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Ряд дорог построят в подмосковном Красногорске в ближайшие годы, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков напомнил, что накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с министрами и главами округов ключевые направления деятельности в предстоящие два года.

«В этом году начинаем возводить автомобильную дорогу Путилково-Пятницкое шоссе. Параллельно будет строиться тоннель на пересечении Путилковского шоссе и проектируемого проезда с выходом на МКАД», - написал Волков.

Он добавил, что, как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, Пятницкое шоссе выйдет до деревни Сабурово, чего так сильно ждут жители. До 2024 года будут построены путепроводы Московского центрального диаметра в Опалихе и Аникеевке.