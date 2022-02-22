РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Домодедово совместно с пожарными ПСЧ №58 провели в образовательных учреждениях муниципалитета занятия по основам безопасности жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС рассказали школьникам о причинах возникновения пожаров в быту и природной среде, правилах безопасности, порядке действий при возникновении нештатных ситуаций.

Также пожарные продемонстрировали инструменты, снаряжение и оборудование, которое они используют в своей работе. Ребята с большим интересом изучали устройство автоцистерны и примеряли боевую одежду огнеборцев.