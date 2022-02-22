РИАМО - 22 фев. США приняли решение о введение санкций в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Указ об этом подписал президент страны Джо Байден, сообщает Газета.ru.

В заявлении американского лидера сказано, что признание Россией Донбасса является нарушением обязательств страны, которое создает угрозу Украине и нацбезопасности США.

Санкции вводят запрет на новые инвестиции в ДНР и ЛНР, экспорт, реэкспорт, продажу или поставка из США любых товаров в эти регионы.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ЛНД и ДНР. Это произошло из-за начала боевых действий на территории Донбасса.