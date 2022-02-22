РИАМО - 22 фев. На восточном участке Арбатско-Покровской линии на время увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Арбатско-Покровская линия — третья по официальной нумерации (вторая по хронологии) и самая протяженная линия Московского метрополитена. Проходит с северо-востока на северо-запад через самый центр города.

Ранее во вторник интервалы движения поездов были увеличены на Большой кольцевой линии метро.