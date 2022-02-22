РИАМО - 22 фев. В столичном районе Нагатино-Садовники появилась общественная парковка на 90 автомобилей. Ранее там располагались объекты самовольного строительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории площадью около 2,5 тыс. кв. м была организована коммерческая парковка. При этом будка, используемая под пост охраны, на государственном кадастровом и техническом учете не состояла, в собственность не оформлена», — сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, данный участок не имеет с городом земельно-правовых отношений, то есть является территорией общего пользования. Таким образом, специалисты Госинспекции расценили это, как факт нецелевого использования и самозахвата городской земли.

Объект находится по адресу: Нагатинская набрежная, владение 14, корпус 1.