РИАМО - 22 фев. Среди беженцев из Донбасса в Московскую область приехал Олег Леонидов, которому во вторник исполнилось 80 лет. На перроне в Апрелевке юбиляра встретили с поздравлениями, а глава Клина Алена Сокольская вручила мужчине подарок.

«Большая теплая встреча! Что можно еще ожидать от России, от русских, которые своих не бросают!» - сказал Леонидов.

Первый поезд с беженцами из республик Донбасса прибыл в Апрелевку подмосковного Наро-Фоминского округа утром во вторник. В поезде приехали более 900 человек, из них около 400 - дети.

«У меня день рождения 22 февраля. Родился в 1942 году. Так получилось, что я нахожусь в поезде. Едут в основном все из Донецка и деток везут, и мне тоже пришлось уехать», - сказал Леонидов.

Юбиляр рассказал, что покинуть родину его заставили постоянные обстрелы. Сначала мужчина хотел пойти в военкомат, но потом вспомнил о своем возрасте и решил, что его уже не призовут.

По словам Леонидова, у него было только одно желание – добраться вместе с семьей до российской границы. В России, как отметил мужчина, все процедуры для беженцев были организованы быстро и на достойном уровне.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил главам подмосковных округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса. Глава региона отметил, что необходимо проявить заботу о людях.