РИАМО - 22 фев. Патрульные из Раменского округа обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно, при осмотре у него нашли амфетамин. Он задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При проверке документов 33-летний уроженец Латинской Америки сильно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение провести его личный досмотр», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в рюкзаке и куртке мужчины найдены 2 мобильных телефона, банковские карты, зип-пакет и 41 сверток с веществом светлого цвета. Исследование показало, что в свертках - амфетамин. Его масса составила около 70 гр.

Задержанный рассказал, что свертки предназначались для распространения через тайники-закладки. На мужчину завели уголовное дело.