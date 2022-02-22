РИАМО - 22 фев. В столице начали принимать заявки на отбор технологичных проектов, которые станут частью инфраструктуры нового кластера «Ломоносов». Заявки принимаются по пяти направлениям, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Строящийся в столице кластер «Ломоносов» планируют оснастить роботами-ассистентами, также там будут работать дроны, проекторы дополненной реальности и так далее.

«Подать заявку могут разработчики уже готовых решений. Всего предусмотрено пять направлений, включая сервисную инфраструктуру, инженерное обслуживание зданий и благоустройство. Лучшие проекты будут использованы при оснащении кластера «Ломоносов», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Отбор проектов будет происходить по программе пилотного тестирования инноваций. Чтобы стать участниками проекта, компаниям нужно пройти несколько этапов. Сначала необходимо подать заявку на платформе Московского инновационного кластера i.moscow, затем пройти испытания на базе пилотных площадок города. Те, кто успешно пройдут все испытания, получат рекомендации по внедрению разработок в кластере «Ломоносов».

Компании, которые станут участниками программы, смогут не только провести апробацию своих проектов, но и получить независимую экспертную оценку конкурентоспособности проектов. Также эксперты помогут им советами по доработке инноваций.