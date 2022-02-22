РИАМО - 22 фев. В столице на улице Маршала Бирюзова открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, полковнику Федору Акулишнину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Памятный знак установили на стене дома по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1. Там он жил с 1953 по 1974 годы. Доску изготовили из бронзы. Среди авторов объекта - скульпторы Игорь Бурганов и Сергей Судаков, архитектор Екатерина Абрамова.

«В преддверии Дня защитника Отечества в Москве открылась мемориальная доска Герою Советского Союза полковнику Федору Васильевичу Акулишнину. На бронзовой мемориальной доске изображен бюст офицера и исторический момент из его жизни», — сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он пояснил, что речь идет о форсировании Днепра в районе села Бородаевка в сентябре 1943 года. За это Акулишнин получил звание Героя Советского Союза и был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».