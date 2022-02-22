РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. В подмосковном Красногорске разыскивают 20-летнего Кайрата Гайнутдинова, местонахождение которого неизвестно с 20 февраля, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Гайнутдинов Кайрат Ринатович, 20 лет, поселок Светлые горы, горокркруг Красногорск, МО», - говорится в сообщении.

Местонахождение юноши неизвестно с 20 февраля.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза.

Гайнутдинов был одет в куртку болотного цвета, черные джинсы, свитер такого же цвета и темные ботинки.

Сообщить о месте нахождения Кайрата Гайнутдинова можно на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру спасения 112.