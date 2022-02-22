РИАМО - 22 фев. Благодаря стабилизации эпидситуации с коронавирусом к плановой работе вернутся некоторые столичные больницы и 8 КТ-центров. Всего освободится более 2 тыс. коек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в 5 раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с Covid-19 за неделю уменьшилось на 30%. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С учетом сложившейся ситуации к плановой работе может вернуться часть стационаров города и временно перепрофилированные госпитали для оказания помощи пациентам c Covid-19. Среди этих учреждений - больница №15 имени О.М. Филатова и детская больница имени Г.Н. Сперанского.

По словам Раковой, к плановой работе вернутся более 2 тыс. коек. В настоящее время в Москве для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто около 14 тыс. коек. А доля свободного коечного фонда составляет примерно 45%, с учетом резервных госпиталей.

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