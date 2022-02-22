РИАМО - 22 фев. В подмосковную Апрелевку приехал первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса, их сопровождают волонтеры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Из 911 человек - 408 детей. К нам едут 180 семей. В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения. Частая просьба - позвонить, у всех дома остались близкие. С мобильной связью поможем», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что медики готовы оказать всем прибывшим необходимую помощь.

«Сейчас каникулы, когда они закончатся, дети пойдут в школы и сады. Мы подготовили места для прибывших в нескольких округах: размещаем в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине», - отметил губернатор.