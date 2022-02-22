РИАМО - 22 фев. Современный дом-интернат для пожилых людей планируют ввести в эксплуатацию в столице в 2023 году. Инвестор намерен за 2 года для этих нужд реконструировать здание на улице Багрицкого, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город передал инвестору здание в Можайском районе площадью 3 тыс. кв. м. Здесь компания создаст гериатрический центр мирового уровня в рамках концессионного соглашения, подписанного в прошлом году. Центр рассчитан минимум на 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что учреждение будет оснащено всем необходимым оборудованием. При этом будут учтены состояние здоровья и нужды пожилых людей. По словам Ефимова, гериатрический центр будет принадлежать городу, а реализация проекта не потребует бюджетных трат.

По подписанному соглашению, срок которого составляет 20 лет, инвестор обязуется за 2 года провести реконструкцию здания, затем в течение 18 лет ухаживать за пациентами центра.

По словам генерального директора компании-инвестора Алексея Сиднева, работа центра улучшит качество жизни для лиц старшего поколения с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.