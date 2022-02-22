РИАМО - 22 фев. Первый поезд с беженцами из республик Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку. В поезде приехали более 900 человек, из них около 400 - дети, передает корреспондент РИАМО.

На привокзальной площади приехавших ожидают более 20 автобусов. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, волонтеры, дежурят кареты скорой помощи.

Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР направят во временные пункты размещения в Волоколамске, Клину, Зарайске, Подольске и Пушкине. Главы этих муниципалитетов также встречают беженцев на вокзале.

Для эвакуированных людей подготовили номера в детских оздоровительных лагерях с горячим питанием. Психологи окажут помощь всем, кому она будет необходима. Дети смогут ходить в школы.

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