РИАМО - 22 фев. Учащиеся медиа- и педагогических классов из 63 школ и ученики ИТ-классов из 68 школ столицы разработают аудиогиды на иностранных языках по самым интересным маршрутам Музея Москвы, мобильное приложение с использованием игровых техник, чат-бот и другие проекты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Год за годом проекты московских школьников усложняются и постепенно выходят на абсолютно новый уровень. Это стало возможным во многом благодаря сотрудничеству школ с ведущими вузами, научными организациями, представителями бизнес-сообщества в рамках предпрофессионального образования», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас к этим проектам присоединились и культурные учреждения, работающие в столице.

В рамках совместного проекта департамента образования и науки Москвы и Музея Победы школьники смогут не только учиться в ходе метапредметного дня на площадках культурного учреждения, но и разрабатывать собственные мультимедийные продукты для своих сверстников и детей младших классов.

Например, детям предстоит поработать над аудиогидом для маршрута экскурсионной группы по музею. На выбор им предложат 6 тем, среди которых «Контрнаступление советских войск под Москвой», «Блокада Ленинграда» и другие.

Школьникам из педагогических классов предложат написать текст аудиоэкскурсии на русском языке, а детям из медиаклассов на иностранном. Так, совместными усилиями ученики в феврале и марте разработают свои аудиогиды. Готовые работы школьники представят 7 мая в Музее Победы.

Учащиеся ИТ-классов поучаствуют в ИТ-хакатоне. Им предложат создать 3D-инсталляции военной техники, оружия, трехмерные графические изображения построек, войсковых соединений.