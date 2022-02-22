РИАМО - 22 фев. Стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2014 года перешагнула отметку в 97 долларов за баррель, сообщает «Вечерняя Москва».

Во вторник на торгах на лондонской бирже ICE цена барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле в моменте поднималась до 97,6 доллара.

Как отметил экономист Ринат Хасанов, одной из причин повышения цены на нефть стала напряженная международная обстановка.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.