РИАМО - 22 фев. Так как в Московском регионе установилась аномально теплая погода, можно заниматься спортом на улице на оборудованных площадках, где можно с комфортом выполнять базовые упражнения, сообщил РИАМО тренер фитнес-клуба «МОЙСпорт» Алексей Байков.

На текущей неделе в Подмосковье и столице сохранится оттепель, температура будет подниматься до плюс 4 градусов.

По словам Байкова, желающие поддерживать себя в хорошей форме могут тренироваться на открытых спортивных площадках, так как в настоящее время наступило потепление и температура воздуха позволяет заниматься на свежем воздухе.

«На улице можно проводить тренировки на спортплощадке, где есть соответствующее оборудование для самостоятельных занятий. Это турники, брусья, скамья для пресса», — рассказал Байков.

Тренер пояснил, что на таких площадках можно делать базовые упражнения. В них входят: подтягивания на турнике и брусьях, отжимания от земли, приседания. На специальной скамье можно выполнять упражнения для пресса.

По словам Байкова, при занятиях на свежем воздухе с собой можно взять дополнительный инвентарь. Это могут быть специальные резинки-эспандеры, с их помощью можно выполнять дополнительные упражнения.