РИАМО - 22 фев. Благодаря открытию Московского скоростного диаметра нагрузка на МКАД, Третье транспортное кольцо и радиальные магистрали в столице снизится до 20%, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Скоростной диаметр — один из ключевых транспортных проектов для всей 23-25-миллионной столичной агломерации. Благодаря вводу трассы не только появится возможность сквозного проезда через весь город с юга на север без заезда в центр, но и повысится связность улично-дорожной сети. ТТК, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новая трасса будет иметь общероссийское значение, так как она обеспечит бессветофорное сообщение между 5 федеральными центрами - Крымом, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом и Москвой.

Продолжением Московского скоростного диаметра на северном участке станет трасса М-12, которая ведет в Казань и Екатеринбург, на юге – М-2 в Крым. Кроме того, диаметр объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в Москве.

Московский скоростной диаметр: какой будет новая магистраль>>