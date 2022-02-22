РИАМО - 22 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области проводит торги по аренде и продаже земельных участков и зданий с земельными участками под бытовое обслуживание, сейчас в Подмосковье на аукционы выставлено 9 таких объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

На этих объектах инвесторы смогут разместить объекты капитального строительства, предназначенные для оказания бытовых услуг населению такие, как ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.

Стать собственником двухэтажного здания площадью 678,1 кв. м с земельным участком площадью 2 064 кв. м можно в городском округе Луховицы. Район, в котором выставлены на торги объекты, застроен как многоквартирными, так и частными домами, здесь развита социальная, торговая и культурная инфраструктура. Рядом детский сад, школа, техникум, дом культуры.

В Раменском городском округе предлагают арендовать на 13 лет и 2 месяца земельный участок площадью 1 433 кв. м. Участок находится в окружении жилого сектора, торговых и складских объектов. Рядом Новорязанское шоссе и остановки общественного транспорта. Стартовая цена арендной платы – 380 тыс. рублей в год.

Также интересные для бизнесменов объекты предлагаются в городских округах Коломна, Красногорск, Серпухов, Талдомском, Богородском и Можайском городских округах.