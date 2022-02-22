РИАМО - 22 фев. Во вторник в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, в Подмосковье - от 0 до плюс 5 градусов.

Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-15 м/с. Днем атмосферное давление составит 735 мм рт. ст., влажность воздуха порядка 65%.

В столичном регионе сохраняется аномально теплая погода, при этом атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. Жителям региона советуют быть внимательными к своему самочувствию.