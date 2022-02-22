РИАМО - 22 фев. На Большой кольцевой линии столичного метро временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры на технической ветке в депо, сообщается в Telegram-канале Metro Operativno.

Большая кольцевая линия московской подземки – крупнейший в мире проект в области метростроения.

БКЛ строят и запускают участками. Полностью кольцо замкнется в 2022 году, его длина составит 70 км. Всего на линии будет 31 станция, 22 из них уже доступны для пассажиров.