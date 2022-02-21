РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин подписал договоры о сотрудничестве с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.

Ранее он подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Президент РФ также ранее выступил с обращением к гражданам России и соотечественникам на Украине. Он отметил, что вступление Украины в НАТО является прямой угрозой для России.

«Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте здесь последовательны», - сказал Путин.

Он отметил, что статья 17 Конституции Украины не допускает размещение на ее территориях иностранных военных баз. На Украине уже развернуты учебно-тренировочные миссии стран НАТО, которые являются иностранными военными базами.

«Другими словами, выбор способов обеспечения безопасности не должен создать угрозы для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России», - подчеркнул президент.