РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Ранее он выступил с обращением к жителям России и к соотечественникам на Украине.

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах в этом направлении», – заявил ранее Путин.

Он подчеркнул, что сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса.

«Сформирована крупная войсковая группировка, постоянно используют ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, блокада, издевательства над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращается», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что ситуация остается критической несмотря на изменяющиеся обстоятельства.

«Все тщетно, меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть: агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве, он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года. И те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого решения вопроса Донбасса, кроме военного», – подчеркнул Путин.