РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», – добавил Путин.

В понедельник прошло заседание Совета безопасности РФ, на котором глава государства выслушал мнения по ситуации на Донбассе. Члены СБ РФ поддержали предложение признать официальный статус ДНР и ЛНР, их независимость и суверенитет.

К президенту России с просьбой признать официальный статус ДНР и ЛНР обратились депутаты Госдумы РФ, а также руководители обеих республик.

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что планирует подписать указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.