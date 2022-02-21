РИАМО - 21 фев. Вина за распад СССР лежит на руководстве стране, которое не принимало адекватных мер по трансформации государственной системы управления, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам России по ситуации на Донбассе.

«Руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь, в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства ограничивалось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа национального самоопределения», – отметил Путин.

Он добавил, что внутри самой партии шла борьба за власть. Каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала поощрять националистические настроения. Позднее была принята «Национальная политика партии в современных условиях», которая советским республикам дала суверенный статус.

«К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести», – подчеркнул Путин.