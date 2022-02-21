РИАМО - 21 фев. Советская Украина была создана в результате политики большевиков. Именно директивы Владимира Ленина постановили включить в ее состав Донбасс, сообщил президент России Владимир Путин.

«Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом», - сказал Путин.

Он уточнил, что накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.

«При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине», - отметил Путин.

В период после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Ленин предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл «независимцам».

«Именно эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской государственности», - пояснил глава России.

Глава государства напомнил, что они были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года.

Глава государства напомнил, что на Украине «благодарные потомки» снесли памятники Ленину.

Владимир Путин обращается к жителям России по текущей ситуации на Донбассе. Накануне он встретился с членами Совбеза РФ по этому поводу.

Путин заявил, что современная Украина целиком была создана Россией>>