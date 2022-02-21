РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин в своем обращении, посвященном ситуации на Донбассе, напомнил историю создания Украины. Он отметил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, в то время как у жителей никто ничего не спрашивал.

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», - сказал Путин.

Он добавил, что Ленин является автором и архитектором Украины, что подтверждается архивными документами. А в это время «благодарные» потомки сносят памятники в его честь.

«Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам что значит для Украины настоящая декоммунизация», - подчеркнул Путин.

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