РИАМО - 21 фев. Российский Красный Крест отправил первую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Ростовскую область. Общий вес гумпомощи составил 5 тонн – это более 1 тыс. коробок, сообщает пресс-служба Российского Красного креста.

В коробках находится одежда, обувь и предметы первой необходимости.

«Совместно с властями Ростовской области, объединенным волонтерским штабом #МЫВМЕСТЕ и региональным представительством Российского Красного Креста мы составили подробные списки потребностей вынужденных переселенцев и сформировали первый груз необходимых вещей. Во вторник утром мы начнем разгрузку и распределение гумпомощи среди нуждающихся», - рассказал председатель РКК Павел Савчук.

Он добавил, что сейчас ведется разработка программы психологической поддержки для людей, вынужденно покинувших свой дом. Разгрузка и распределение гуманитарной помощи начнется в 10:30 во вторник.