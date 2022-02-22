РИАМО - 22 фев. В этот день мировое сообщество отмечает памятную дату – День поддержки жертв преступлений. А по народному календарю 22 февраля отмечали приближение весны.

День поддержки жертв преступлений

22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». Поэтому именно этот день выбрали для того, чтобы напомнить о проблемах людей, пострадавших от криминальных действий.

Сегодня во многих странах действуют закон и меры, призванные защищать пострадавших от преступлений. По всему миру действует порядка 200 программ поддержки. Они помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, поддерживают их морально и материально. Часто ко Дню поддержки жертв преступлений приурочивают общественные акции, открывают «горячие линии» и сборы средств.

Открытие первой советской антарктической станции

22 февраля 1968 года в Западной Антарктиде заработала советская полярная станция «Беллинсгаузен». Ее создали для исследований в области географии, геологии и биологии. Все начиналось с нескольких деревянных домиков, которые позднее заменили более серьезными постройками.

В 2004 году на станции открыли первый в Антарктиде храм, вмещающий до 30 прихожан. В январе 2020 года недалеко от станции открыли памятник русскому мореплавателю Фаддею Беллинсгаузену, который в 1819 году возглавил кругосветную экспедицию, открывшую Антарктиду.

День Панкратия

По народному календарю 22 февраля вспоминают Панкратия Печерского, затворника, жившего в 13 веке. По преданиям, он удалился в пещеры, где жил в аскезе и молился.

На Руси в этот день плели лапти, подсчитывали запасы оставшегося зерна и проверяли имущество. А еще наблюдали за погодой, замечая, что зима слабеет, а весна приближается. Считалось, что чем холоднее будет неделя, начинавшаяся с этого дня, тем теплее будет март.