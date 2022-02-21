РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин начал выступление, посвященное ситуации на Донбассе. По его словам, сложившаяся на Донбассе ситуация приобрела критический характер.

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах в этом направлении», – заявил Путин.

Он отметил, что его обращение адресовано не только к россиянам, но и к соотечественникам на Украине.

«Еще раз подчеркну, что Украина для нас – не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными семейными узами», – подчеркнул Путин.

Президент России напомнил, что издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после.

«Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем, что речь идет об общеизвестных фактах. Вместе с тем, для понимания того, что же все-таки сегодня происходит, для объяснения мотивов действий России и тех целей, которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы несколько слов сказать об истории вопроса», - сказал Путин.

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