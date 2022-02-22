РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Общественные обсуждения благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес» в Подольске начнутся со вторника, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Общественные обсуждения будут проходить со вторника и до 22 марта по адресу: поселок Дубровицы, дом 65А (КПЦ «Дубровицы»). Принять в них участие смогут все желающие.

Участие жителей в обсуждениях и их мнение важны. Информация о времени и дате обсуждений будет доведена дополнительно.