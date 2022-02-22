РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Во вторник рабочие проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения в двух домах на Юбилейной улице в Подольске, сообщается на сайте подольского МУП «Водоканал».

Работы будут проводиться в период с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг. Плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды пройдет по адресам: улица Юбилейная, дома №№7 и 11Б.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. МУП «Водоканал» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.