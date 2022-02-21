РИАМО - 21 фев. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян высказался о санкциях, которые планирует ввести США против кредитных организаций России словами «немножко утомили». Порядка 80% публикаций об этом являются информационным шумом, сообщает News.ru.
Ранее зарубежное агентство Reuters опубликовало материал о подготовке нового пакета санкций против России, предполагающего ограничить возможность банков США обрабатывать трансакции российских банков.
Такой ответ обещают на военное вторжение России на Украину. Предполагается, что эти меры нанесут экономике России максимальный ущерб.
Путин заявил, что страны Запада найдут повод для введения санкций против РФ>>
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