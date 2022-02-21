«Я не очень верю, что все эти угрозы реализуемы, они немножечко утомили, уже 25 раз так угрожали. Процентов на 80 — да (информационный шум – ред.), процентов на 20 — все может быть, но надо понимать, в каком масштабе, в каком объеме и на какие конкретно банки. На какую-то часть россиян, конечно же, повлияет», — подытожил Тосунян.