РИАМО - 21 фев. В медицинских учреждениях Московской области работают более 5 тыс. фельдшеров. В последние два года пандемия коронавируса в несколько раз увеличила нагрузку на здравоохранение и средний медицинский персонал, в частности. Для поддержки фельдшеров в Подмосковье разработан ряд мер, в 2022 году на их выполнение из бюджета направят 430 млн рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«Поддержка фельдшеров – а большинство из них работают на скорой помощи – один из наших приоритетов. В бюджет на 2022 год мы включили 430 млн рублей на компенсацию за аренду жилья, в области также действует ряд доплат – федеральные, «губернаторская», молодым специалистам и другие», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что работа фельдшеров является одним из ключевых узлов функционирования всей системы здравоохранения Подмосковья, поэтому региональное правительство будет продолжать создавать и развивать меры поддержки для этой категории специалистов.

Уже сейчас в Московской области действует система мер поддержки фельдшеров. Особое внимание уделяется привлечению специалистов в сельскую местность и обеспечению их жильем.

Компенсация за аренду жилья

С 2022 года медицинские работники в Подмосковье могут получить компенсацию за аренду съемного жилья в размере 20 тыс. рублей в месяц. Этой мерой поддержки в регионе смогут воспользоваться около 1,8 тыс. врачей.

Выплата предоставляется медицинским работникам, которые не имеют жилых помещений на территории Московской области, или члены семьи, супруги, дети которых также не имеют жилых помещений на территории Московской области.

В бюджете региона на 2022 год на предоставление выплаты выделено 430,8 млн рублей.

«Социальная ипотека»

С 2016 года в Подмосковье действует подпрограмма «Социальная ипотека». Специалисты получают от области деньги на первоначальный взнос – 50% от стоимости жилья. Затем в течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга. Фактически, медработник, воспользовавшийся данной мерой поддержки, платит только проценты по кредиту.

Так, в 2021 году сертификаты на приобретение жилья получили 160 медиков. Общая сумма жилищной субсидии, предоставленной медработникам, составила более 592 млн рублей.

В 2022 году запланировано выдать около 300 сертификатов.

Принять участие в подпрограмме могут врачи более 50 специальностей, которые работают в медорганизациях, подведомственных Минздраву региона, а также рентгенолаборанты и фельдшеры скорой медицинской помощи.

Всего с начала реализации подпрограммы сертификаты получили более 1 200 медработников.

Доплата молодым специалистам

В Подмосковье ежемесячно молодым специалистам доплачивают 3 тыс. рублей. На такую меру поддержки могут претендовать молодые люди, окончившие госучреждения высшего или среднего профессионального образования и впервые принятые в год окончания ими обучения на работу по полученной специальности в госучреждения здравоохранения региона.

Доплата выплачивается в течение трех лет со дня окончания получения образования при условии занятия молодым специалистом штатной должности (не менее одной ставки, одной должности).

Земельные участки

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование - это дополнительная мера, направленная на поощрение и удержание медработников в городских округах. В большей степени это касается муниципалитетов, где есть дефицит в квалифицированной медпомощи, в частности врачей определенных специальностей.

В 2021 году участки предоставили 127 врачам. В этом году планируется предоставить 1 тыс. участков.

В Подмосковье фельдшер скорой помощи спас соседского ребенка, проглотившего игрушку>>