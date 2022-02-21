РИАМО - 21 фев. В понедельник перед празднованием Дня защитника Отечества на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду специалисты провели профилактику горелки Вечного огня, передает корреспондент РИАМО.

Специалисты проводят техническое обслуживание Вечного огня 1 раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы. На время проведения работ пламя переносят на временную горелку. Затем специалисты внимательно осмотрели каждый из 3 запальников конструкции.

Устройство, обеспечивающие горение Вечного огня, имеет сложную техническую конструкцию. Благодаря этому ни снег, ни дождь, ни ветер не способны погасить его пламя.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства.

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