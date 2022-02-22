РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска во вторник проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует, что во вторник с целью предупреждения и снижения детского дорожно-транспортного травматизма будет проведено профилактическое мероприятие «Детское кресло». Особое внимание будет уделено управлению транспортных средств с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.

Водителям напомнили о том, что перевозка детей в возрасте до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Нарушителям правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.