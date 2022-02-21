РИАМО - 21 фев. Когда человеческий мозг выбирает значение для многозначного слова, он включает специальный механизм подавления памяти. С его помощью мозг вытесняет лишние значения, сообщает Газета.ru.

Специальное исследование провели ученые Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно со специалистами Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой.

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская рассказала, что был использован метод функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

«С его помощью можно получать информацию не только о включении или выключении структур мозга в обеспечение изучаемой деятельности, но и выявлять их системную активность. Кроме того, методика фМРТ позволяет зарегистрировать активность мозга именно в тот момент, когда происходит выбор значения многозначного слова, что было невозможным в рамках чисто психологических или психолингвистических исследований», — сказала она.

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