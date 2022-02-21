РИАМО - 21 фев. Современный человек часто сталкивается с проблемой рассеянности и потери концентрации. Причиной этому могут быть стрессы, недостаток сна и большое количество работы. Несмотря на кажущуюся несерьезность проблемы, в некоторых случаях ее появление может сигнализировать о нехватке витаминов в организме, а также говорить о неврологических нарушениях или психических заболеваниях, сообщает «МИР 24».

«Снижение концентрации внимания в организме человека в первую очередь говорит о нехватке витаминов группы B, витаминов C и F. Именно при их недостатке и появляется вялость и невнимательность, частые головные боли», - заявила заслуженный врач России Ольга Шарапова.

Она отметила, что при нехватке этих групп витаминов в организме человек может быстро забывать даже простую информацию, например, выключил ли он утюг, газ и закрыл ли квартиру. Тем не менее, по словам специалиста, при наличии подобных симптомов следует обратиться к терапевту, так как иногда за рассеянностью могут скрываться серьезные неврологические или психические заболевания.

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин подчеркивает, что симптомы авитоминоза специфичны, а для его диагностики понадобится сдать анализы и записаться на прием к врачу общей практики. В число анализов, показанных к сдаче при подозрении на авитоминоз, могут входить: общий анализ крови, определение уровня витаминов, гормональные исследования, исследования ЖКТ (рентгенография).

По словам Шараповой, если причиной симптомов все же является нехватка витаминов, то восполнить их дефицит можно с помощью правильного питания и потребления продуктов, богатых на витамины B, C и F – фруктов и ягод, шоколада, орехов, помидоров и красной рыбы.

Лечение авитоминоза строится на восполнении нехватки витаминов и коррекции питания. Однако на ускорение этого процесса могут положительно влиять прогулки на свежем воздухе и небольшие физические нагрузки, считают специалисты.

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