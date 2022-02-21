РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин в рамках телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что планирует подписать указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал главам государств об итогах расширенного заседания Совета Безопасности РФ, где рассматривалась ситуация на Донбассе.

России поступили обращения от руководителей ДНР и ЛНР с просьбой признать суверенитет республик. Они сообщили, что в результате военной агрессии Украины страдают мирные жители Донбасса.

Президент РФ уточнил, что в ближайшее время планирует подписать указ о признании обеих республик.

Главы Франции и ФРГ выразили свое разочарование сложившейся ситуацией и решением Путина. При этом они сообщили о готовности продолжать диалог.

Путин выступит с обращением к гражданам России>>