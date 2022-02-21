РИАМО - 21 фев. Во вторник состоится торжественное открытие памятной стелы основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Церемония пройдет на «Аллее спортивной славы» в «Лужниках», сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

В мероприятии планируют принять участие помощник резидента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, заместитель секретаря Совбеза РФ, генерал армии Рашид Нургалиев и президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

Стелу установило РВИО по инициативе Всероссийской федерации самбо. Она станет продолжение Мемориала основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву.

Мемориал был создан народным художником России Салаватом Щербаковым, его открыли в 2020 году. С тех пор мемориал стал местом принесения клятвы самбиста и принятия новых спортсменов в сообщество. Центральным элементом памятника стал запечатленный бросок «мельница».