РИАМО - 21 фев. На поддержку переселенцев из ДНР и ЛНР Российский Красный Крест открыл общенациональный сбор средств. Специальный счет был открыт в рамках работы объединенного штаба #МыВместе, сообщает пресс-служба организации.

Волонтерский штаб круглосуточно работает по координации сбора и распределения гуманитарной помощи, встрече беженцев, организации условий проживания для них и их психологической помощи.

«Мы получаем обращения граждан с предложением оказать помощь вынужденным переселенцам. Люди готовы помогать, поэтому сегодня в рамках работы объединенного штаба #МыВместе мы открыли специальный счет для сбора пожертвований», – сказал председатель РКК Павел Савчук.

Он добавил, что Ростовская область начала первой принимать переселенцев из Донбасса. При этом размещать беженцев готовы и другие регионы России. Получаемую помощь организация будет направлять и туда.

Ежемесячно на сайте Российского Красного Креста будет публиковаться отчет о расходовании средств. Собранные средства пойдут на помощь беженцам и дооборудование пунктов временного размещения.

Ссылка для сбора средств размещена на сайте Российского Красного Креста.

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