РИАМО - 21 фев. На поддержку переселенцев из ДНР и ЛНР Российский Красный Крест открыл общенациональный сбор средств. Специальный счет был открыт в рамках работы объединенного штаба #МыВместе, сообщает пресс-служба организации.
Волонтерский штаб круглосуточно работает по координации сбора и распределения гуманитарной помощи, встрече беженцев, организации условий проживания для них и их психологической помощи.
Он добавил, что Ростовская область начала первой принимать переселенцев из Донбасса. При этом размещать беженцев готовы и другие регионы России. Получаемую помощь организация будет направлять и туда.
Ежемесячно на сайте Российского Красного Креста будет публиковаться отчет о расходовании средств. Собранные средства пойдут на помощь беженцам и дооборудование пунктов временного размещения.
Ссылка для сбора средств размещена на сайте Российского Красного Креста.
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