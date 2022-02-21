РИАМО - 21 фев. Всемирный день экскурсовода отмечается в понедельник, в честь этого праздника в музеях Подмосковья пройдут бесплатные экскурсии для всех желающих, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В частности, сегодня можно бесплатно посетить музейно-выставочный центр в Реутове. Здесь будут проводиться бесплатные экскурсии по экспозициям музея.

22 февраля гостей приглашает Художественная галерея им. В. Коробкова в Лобне и Шатурский краеведческий музей.

Бесплатная экскурсия для всех желающих пройдет и в Рузском краеведческом музее. Учреждение ждет посетителей 27 февраля.

Также опытные гиды в честь Международного дня экскурсовода проведут увлекательные экскурсии в краеведческих музеях городского округа Пушкинский, Люберец и других городах Подмосковья.

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