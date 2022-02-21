РИАМО - 21 фев. Число мест для воспитанников в проектируемом детском саду, который построят в городе Озеры в округе Коломна, увеличат до 200 мест. Изначально проект предполагал строительство учреждения для 125 детей, сейчас в документ вносятся изменения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект дошкольного образования будет построен в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

В здании детского сада разместятся групповые ячейки, залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда. На территории учреждения будут оборудованы игровые и физкультурные площадки.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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