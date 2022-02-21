РИАМО - 21 фев. В собственность Сергиево-Посадского городского округа передали 24 га земли и 5 объектов коммунального хозяйства в рамках сотрудничества Минмособлимущества и Минобороны России, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений области.

«Передаче из федеральной в муниципальную собственность предшествует большая совместная работа Минмособлимущества и Минобороны России, которую мы проводим с 2012 года. Это важный момент и для муниципалитетов, и для жителей, поскольку передача земельных участков, инженерной инфраструктуры и объектов недвижимости помогает решать важные социальные задачи», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Участок в 24 га находится в деревне Назарьево. Там есть жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Перешли в собственность округа и 5 объектов коммунального хозяйства военного городка №383. Это водонапорная башня, здание над артезианской скважиной, станция обезжелезивания, насосная станция склада мазута и котельная.