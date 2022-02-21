РИАМО - 21 фев. В Москве сугробы уменьшились еще на 1 см, их высота в понедельник в районе станции ВДНХ составила 22 см. В ближайшие дни убавление снежного покрова замедлится, но не прекратится, сообщается на сайте «Метеоновости».

На других метеостанциях снежный покров уменьшился на 1-3 см. В районе станции Измайлово высота снега составляет 30 см, на метеостанции МГУ – 28 см, на Балчуге – 23 см.

В начале февраля сугробы в Москве достигали полуметра, но к середине месяца уменьшились до 36 см.

К середине текущей недели под влиянием оттепели и дождей высота сугробов уменьшится еще на 5 см. К концу недели придут небольшие морозы, что замедлит процесс.