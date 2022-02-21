РИАМО - 21 фев. По маршруту Пекин – Москва авиакомпания «Аэрофлот» совершила «золотой рейс», на котором в Москву были доставлены призеры, победители и участники зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Российских спортсменов привезли на самолете Boeing 777-300ER. Лайнер имеет обновленный салон.

Сборная Олимпийского комитета России завоевала рекордное количество медалей в истории зимней Олимпиады. Спортсмены из РФ получили 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Руководство «Аэрофлот» приняло решение выдать призерам Олимпиады карты «Аэрофлот Бонус» Золотого уровня.

Авиакомпания совершила 19 специальных рейсов из Москвы, Красноярска и Хабаровска на зимние Игры в Пекин. На самолетах «Аэрофлота» было перевезено почти 80 тонн багажа и 75,4 тонны спортивного обмундирования и прочих грузов.

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